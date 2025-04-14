Туристический сезон на Кубани откроют в обычном режиме за исключением Анапы

Туристический сезон на Крымском полуострове и в Краснодарском крае откроют в обычном режиме, за исключением Анапы и Темрюкского района, заявил вице-премьер Виталий Савельев 14 апреля на совещание президента с членами правительства.
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