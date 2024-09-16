Wildberries сообщил, что снизил стоимость приема товаров

Интернет-магазин Wildberries уменьшит стоимость приема товаров для продавцов в два раза. Изменения связаны с приближением пикового спроса и вступят в силу с 16 сентября, заявили в пресс-службе маркетплейса.
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