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Жители Хабаровского края могут позволить себе 1221 литр бензина в месяц

Жители Хабаровского края могут позволить себе 1221 литр бензина в месяц

Эксперты провели исследование доступности автомобильного топлива в регионах России и выяснили, сколько литров бензина АИ-92 могут приобрести жители различных субъектов страны на свою среднемесячную зарплату.

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