В Туле двое мужчин вырвали подъездную дверь вместе с коробкой

Двое мужчин выломали в тульском ЖК подъездную дверь вместе с коробкой. Видеоролик опубликовали в сообществе "ЧП: Тульская область" социальной сети "ВКонтакте".
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