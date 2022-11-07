ТСН24

69 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Я ху..ю, дорогая редакция! Где вы берёте таких долбо..бов, дятлов клавиатуры? Ограбил ЧУЖУЮ дачу! Мля, в этой фразе  ...В Тульской област...
  • Валерий Протасов
    А что они забыли там и кто их ждёт?Более 49 тысяч жи...
  • Sergiy Che
    Оштрафовать и выпороть!....В Туле девушки но...

В Туле двое мужчин вырвали подъездную дверь вместе с коробкой

В Туле двое мужчин вырвали подъездную дверь вместе с коробкой

Двое мужчин выломали в тульском ЖК подъездную дверь вместе с коробкой. Видеоролик опубликовали в сообществе &quot;ЧП: Тульская область&quot; социальной сети &quot;ВКонтакте&quot;.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх