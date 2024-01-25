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Премьер-министр Словакии поддержал вступление Украины в Евросоюз

Премьер-министр Словакии поддержал вступление Украины в Евросоюз

Власти Словакии поддерживают вступление Украины в Европейский союз. С таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который дал совместную пресс-конференцию с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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