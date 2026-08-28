УФАС Курской области возбудило дело против «Сенд» за рост цен на бензин

УФАС зафиксировало необоснованный рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95 на АЗС сети «Калина Ойл». Компании грозит штраф и возврат средств в бюджет.
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