Голландский журналист, политолог и публицист, создатель медиа-ресурса Alternatief Аб Гителинк, побеседовал с журналистами РИА Новости и признался им в том, что западное оружие не помогло ВСУ прорвать российскую оборону и наступление иссякло.
Голландский журналист, политолог и публицист, создатель медиа-ресурса Alternatief Аб Гителинк, побеседовал с журналистами РИА Новости и признался им в том, что западное оружие не помогло ВСУ прорвать российскую оборону и наступление иссякло.
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