Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Прохожий по жизни
    Выбор цвета формы сборной - проблема. Красный, - раздражает противника, как тореадор быка. Белый , - сдаюсь без боя...Сборная России сы...
  • Алексей Родионов
    До чего Василий гнилое существоУткин о фото шаши...
  • Grandad
    Что этим хотел сказать В. Уткин?Уткин после приго...

Майк Буденхольцер: «Яннис, Крис и Дрю не хотят уходить с площадки, но у нас глубокий состав, и мы должны этим пользоваться»

Главный тренер «Атланты» Майк Буденхольцер после поражения от «Бруклина» в 1-м матче серии плей-офф (107:115, 0-1) заявил, что его стратегия состоит в том, чтобы сохранять своих звезд свежими, используя глубину состава.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх