Майк Буденхольцер: «Яннис, Крис и Дрю не хотят уходить с площадки, но у нас глубокий состав, и мы должны этим пользоваться»

Главный тренер «Атланты» Майк Буденхольцер после поражения от «Бруклина» в 1-м матче серии плей-офф (107:115, 0-1) заявил, что его стратегия состоит в том, чтобы сохранять своих звезд свежими, используя глубину состава.
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