Разведка Турции пресекла отправку 1300 заминированных пейджеров в Ливан

Национальное управление разведки (MİT) Турции в сентябре 2024 года предотвратило отправку в Ливан 1300 заминированных пейджеров, аналогичных тем, которые взорвались в результате израильской операции против движения «Хезболла».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии