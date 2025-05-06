Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 251 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анастасия Гончарова
    уж больно рожа у него отталкивающе мерзопакостная..как и у прежней"ливерной колбасы" ..однотипное фашистское отребье ...«Слабый и побитый...
  • N N
    Не как инструмент в каких-то там переговорах, а именно, в драке. Теперь заварил ещё и кашу с переговорами, и решил эт...Депутат Рады Дмит...
  • N N
    Только что хохлы об этом узнали? Что в качестве палки его используют в драке. Теперь палка в собственной крови и д*ме...Депутат Рады Дмит...

Разведка Турции пресекла отправку 1300 заминированных пейджеров в Ливан

Разведка Турции пресекла отправку 1300 заминированных пейджеров в Ливан

Национальное управление разведки (MİT) Турции в сентябре 2024 года предотвратило отправку в Ливан 1300 заминированных пейджеров, аналогичных тем, которые взорвались в результате израильской операции против движения «Хезболла».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх