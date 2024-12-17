У ВСУ в Донбассе продолжается рушиться фронт. Под Курахово командование противника бессмысленно сжигает свои и без того немногочисленные подготовленные соединения, а Великую Новоселку окружают со всех сторон.
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