Денег нет, но вас услышат. Совет потребителей РЖД выпустил формуляр с бесплатными (для бюджета) предложениями

На протяжении многих лет Совет потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ (именно таково полное наименование организации, о которой пойдёт речь в этом материале) имел большой вес в отрасли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии