Фетисов об идее провести матч Россия – США: «Была запущена машина по деградации всего, что связано с нашей страной, нашими двусторонними отношениями. Пришло время это менять»

«Конечно, есть смысл подготовить эту игру. Мне кажется, это самый быстрый способ – собрать ветеранов, которые известны по обе стороны океана, и сыграть матч», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.