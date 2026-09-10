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Газета.ру

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Жена комика Михаила Стогниенко Ксения заявила, что критика расстраивает Пьера Карбонару

Жена комика Михаила Стогниенко Ксения заявила, что критика расстраивает Пьера Карбонару

Жена комика Михаила Стогниенко Ксения рассказала «Газете.Ru», как шеф-повар Пьер Карбонара реагирует на критику своих блюд и гастрономических особенностях России.

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