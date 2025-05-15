В Калужской области водитель "ГАЗели" пострадал в аварии

По данным УМВД России по Калужской области, 14 в 14:35 на 107 километре автодороги М3 произошло ДТП. По предварительной информации, 74-летний водитель, управляя автомашиной Газель "Соболь", ехал со стороны Москвы в сторону Калуги, не учел дистанцию до транспортного средства и столкнулся с автомобилем "Скания" в составе полуприцепа "Шмидт", под управлением 36-летнего мужчины.