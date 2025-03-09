Депутат Водолацкий — об угрозах ударов по Крымскому мосту: он им не по зубам

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал истерией и шантажом заявления командующего ВМС Алексея Неижпапы* о нанесении ударов по Крымскому мосту.