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Кейн забил больше всех игроков в топ-5 лигах Европы с момента перехода в «Баварию»

Кейн забил больше всех игроков в топ-5 лигах Европы с момента перехода в «Баварию»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн лидирует среди игроков пяти ведущих европейских лиг по количеству голов во всех официальных турнирах с момента своего перехода в мюнхенский клуб.

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