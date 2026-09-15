Британская деревня Пиддингтон решила выйти из состава страны из-за мигрантов

Жители британской деревни Пиддингтон провели референдум и решили выйти из состава страны из-за нашествия мигрантов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Петербуржцы устро...
- РКК "Энергия" раз...
- Европа ищет предс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым