«Вижу живые трупы»: престарелого ведущего Диброва настиг маразм?

Вчера 10K прочитали «Дмитрий Дибров оскорбил», «Дмитрий Дибров унизил…». Судя по публикациям последних лет, от некогда популярного ведущего отныне ничего, кроме хамства в адрес телезрителей, слышать не приходится.
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