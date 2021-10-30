СмехотерапияОбществоОрганист Он играл в соборе Святого Петра. Опус Деи. Обычный, маленький человек. Слегка сгорбленный из-за небольшого горба.Вернуться к статье153НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьStarikan Старенькийот всего СЕРДЦА! СПАСИБО ЗА РАССКАЗ- ПОЭМУ!!AAntanasДушевная история.AAntanasДушевная история.AAntanasДушевная история.AAntanasДушевная история.AAntanasДушевная история.AAntanasДушевная история.AAntanasДушевная история.AAntanasДушевная история.AAntanasДушевная история.AAntanasДушевная история.AAntanasДушевная история.AAntanasДушевная история.AAntanasДушевная история.ВОВиктор ОкуневСентиментальным я стал на старости лет. Нравятся мне такие истории...Комментировать
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