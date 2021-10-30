Смехотерапия

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  • Виктор Окунев
    Сентиментальным я стал на старости лет. Нравятся мне такие истории...Органист
  • Antanas
    Душевная история.Органист
  • Antanas
    Душевная история.Органист

Органист

Органист

Он играл в соборе Святого Петра. Опус Деи. Обычный, маленький человек. Слегка сгорбленный из-за небольшого горба.

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Starikan Старенький
от всего СЕРДЦА! СПАСИБО ЗА РАССКАЗ- ПОЭМУ!!
Antanas
Душевная история.
Antanas
Душевная история.
Antanas
Душевная история.
Antanas
Душевная история.
Antanas
Душевная история.
Antanas
Душевная история.
Antanas
Душевная история.
Antanas
Душевная история.
Antanas
Душевная история.
Antanas
Душевная история.
Antanas
Душевная история.
Antanas
Душевная история.
Antanas
Душевная история.
Виктор Окунев
Сентиментальным я стал на старости лет. Нравятся мне такие истории...

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