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Патрушев: на поддержку АПК Томской области выделено 300 млн рублей

Патрушев: на поддержку АПК Томской области выделено 300 млн рублей

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский Более 300 миллионов рублей в 2026 году выделено на развитие агропромышленного комплекса и сельских поселений в Томской области.

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