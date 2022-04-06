«Ростов» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

«Ростов» принимает «Крылья Советов» в перенесенном матче 19-го тура РПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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