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Мадонна рассказала о сыне, который носит ее одежду: "Он выглядит в ней лучше, чем я"

Мадонна рассказала о сыне, который носит ее одежду: "Он выглядит в ней лучше, чем я"

Мадонна рассказала на The Tonight Show, что ее 16-летний сын Дэвид Банда, которого она усыновила в 2006 году, не только носит ее одежду, но и выглядит в ней лучше, чем она сама.

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