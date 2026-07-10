Июльское меню Москвы: от десертов-цветов до пасты с лисичками

Летнее меню Yami Yami: гаспачо, окрошка и пицца-игра фото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службаСервис доставки Yami Yami представил обновленное летнее меню, где главный акцент сделан на легкость и свежесть.
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