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Гурцкая о Батракове и «ПСЖ»: «С каждым днем все больше вероятность, что он останется. Скорее медиа создавали разговоры, чем действительно был интерес»

Агент Тимур Гурцкая высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

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