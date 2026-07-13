Западу придется потратить десятки триллионов долларов ради сохранения технологического суверенитета

Европе и США за следующие 25 лет придется потратить дополнительные $23,6 трлн, чтобы снизить зависимость от Китая в ключевых отраслях, таких как высокие технологии, пишет Financial Times со ссылкой на исследование компании EY-Parthenon.
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