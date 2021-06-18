Мир в котором мы живём

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Цирк «незалежности»

Цирк «незалежности»

В определенный период своей жизни я любил изредка смотреть трансляции с заседаний Верховной Рады Украины.

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Vasja Chabibulin
Черви навозные копошатся в куче дерьма под названием рада. Обожрались дерьма, поэтому и возбудились.
Елена Филиппова
Жаль,что от этой, Богом проклятой территории, никак нельзя изолироваться.
Альфия Яруллина
Меня больше сейчас беспокоит моя страна, что в ней происходит не понимаю. Рестораторы самоубийцы попросили, чтобы клиенты приходили к ним с сертификатами, ПЦР тестами и справками с антителами. Штрафы за то, что ты сел на лавку. Что мне Украина, когда на моей земле шизофрения полным ходом.
Ирина Степанова (Одрова)
А с зерна ли от таких тупорылых (кто не хочет делать), другие заражаться должны?
Евгений
А Вы без ресторана никак не можете обойтись?
Альфия Яруллина
Приятно познакомиться. У вас красивое имя-Тупорылая.
Альфия Яруллина
Без ресторанов могу, дело не в ресторане-это только начало. Дальше пошло, что первоначальную медицинскую помощь будут осуществлять только вакцинированным и услуги МФЦ без записи)
Лирина Полесская (Вяткина)
Беда Украины в том, что люди, которые должны принимать ТАБЛЕТКИ, принимают ЗАКОНЫ !

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