Цирк «незалежности»

Мир в котором мы живёмПолитикаЦирк «незалежности»В определенный период своей жизни я любил изредка смотреть трансляции с заседаний Верховной Рады Украины.Вернуться к статье83НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVasja ChabibulinЧерви навозные копошатся в куче дерьма под названием рада. Обожрались дерьма, поэтому и возбудились.Елена ФилипповаЖаль,что от этой, Богом проклятой территории, никак нельзя изолироваться.Альфия ЯруллинаМеня больше сейчас беспокоит моя страна, что в ней происходит не понимаю. Рестораторы самоубийцы попросили, чтобы клиенты приходили к ним с сертификатами, ПЦР тестами и справками с антителами. Штрафы за то, что ты сел на лавку. Что мне Украина, когда на моей земле шизофрения полным ходом.Ирина Степанова (Одрова)А с зерна ли от таких тупорылых (кто не хочет делать), другие заражаться должны?ЕвгенийА Вы без ресторана никак не можете обойтись?Альфия ЯруллинаПриятно познакомиться. У вас красивое имя-Тупорылая.Альфия ЯруллинаБез ресторанов могу, дело не в ресторане-это только начало. Дальше пошло, что первоначальную медицинскую помощь будут осуществлять только вакцинированным и услуги МФЦ без записи)Лирина Полесская (Вяткина)Беда Украины в том, что люди, которые должны принимать ТАБЛЕТКИ, принимают ЗАКОНЫ !Комментировать
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