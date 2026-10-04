5 Most Important TV Showrunners Of The '90s, Ranked

Just before the dawn of the Golden Age of Television, these showrunners broke ground and blazed trails to give us some of the most important shows of the '90s.
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