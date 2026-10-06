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Спички - не игрушка

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6 октября. Побежденные километры: Россия превращает большую часть Украины в серую зону

6 октября. Побежденные километры: Россия превращает большую часть Украины в серую зону

Сергей Лебедев (Лохматый)     Много вопросов о медленном продвижении России: дескать, за неделю взяли пару километров, а на отдельных участках даже пришлось отступить.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Нам нужна вся территория Краины и коридор из немецких земель не заслуженно отданных Польше и оторвавши таким образом нашу Калининградскую область от территории самой России .Забрать немедленно .Она принадлежит именно ВЕЛИКОЙ стране победителя РОССИИ и никому более . А поэтому необходимо восстановить законную справедливость

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Профиль пользователя Karmadon
Karmadon

Постепенно, но неуклонно "самостійна та незалежна" из "серой зоны" становится просто "диким полем". Доскакались, суки?