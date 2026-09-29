Радио «Romantika»
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Радио «Romantika»

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Вещи, которые говорят об отсутствии вкуса

Вещи, которые говорят об отсутствии вкуса

Многим из нас кажется, что для стильного образа непременно нужно много чего покупать. А ведь дело не в количестве вещей, а в том, как они сочетаются между собой.

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