Общую площадь посевов посевной кампании 2024 года увеличили в Удмуртии до 922 тыс. гектаров.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии активизировалась подготовка к посевной кампании 2024 года. Как передаёт пресс-служба главы и правительства республики, планируется, что она начнётся во второй декаде апреля, а завершится сев основных культур в конце мая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии