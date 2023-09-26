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ФедералПресс

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Экс-глава МИД Украины заявил, что Киев болезненно переносит снижение популярности конфликта

Экс-глава МИД Украины заявил, что Киев болезненно переносит снижение популярности конфликта

КИЕВ, 26 сентября, ФедералПресс. Украинский конфликт перестал быть главной темой для обсуждений и уже не находится в центре международного внимания, что является вызовом для киевского режима, такое мнение выразил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

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