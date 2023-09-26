Экс-глава МИД Украины заявил, что Киев болезненно переносит снижение популярности конфликта

КИЕВ, 26 сентября, ФедералПресс. Украинский конфликт перестал быть главной темой для обсуждений и уже не находится в центре международного внимания, что является вызовом для киевского режима, такое мнение выразил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)