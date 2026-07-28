22-летний водитель насмерть сбил пешехода на трассе под Воронежем

Авария произошла поздно вечером на 33-м километре дороги «Обход Воронеж». По предварительным данным, 22-летний житель Воронежа за рулем автомобиля «Hyundai Accent» ехал со стороны села Латное в направлении Семилук и в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода сбил 46-летнего местного жителя.