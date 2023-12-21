Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Итоги года. Россия

Продолжаем подводить итоги года.Теперь о главном – о России.О внешнеполитических успехах Российской Федерации за прошедший год мы поговорим в одной из следующих частей (посвящённой геополитическим раскладам и их изменениям).

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Комментарии
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Владимир Ильин
Как всегда, Александр Роджерс – в своём амплуа. По-видимому, любитель «дышать воздухом» через подштанники «старпёров типа Пугачёвой, Макаревича или Гребенщикова», он рад, что уехала «значительная часть» работников культуры, оппозиционно настроенная к современному российскому руководству. «Воздух посвежел, ему (Роджерсу) сразу стало легче дышать». «Убрали из продажи убогие книжки русофобов Быкова и Акунина». Нужно бы на площадях разложить костры и показательно сжечь книги этих авторов, как это делалось в одной недалёкой стране в первой половине 20-го века.
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9 час.
Сергей Лепехов
Весь &quot;рост&quot;, по Роджерсу - в &quot;товарообороте&quot; с Китаем: т.е. мы им ресурсы, они нам - готовые изделия (во многом из этих же наших ресурсов). &quot;Страна, которая вывозит ресурсы и ввозит готовые изделия - есть колония&quot;. Ли Якокка. Поменялось только то, что Западу ресурсы отдавали за бесполезные доллары, а Китаю - за одноразовый ширпотреб. То же золото за бусы, только бусы другие...
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5 час.

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