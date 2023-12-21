Итоги года. Россия

Как всегда, Александр Роджерс – в своём амплуа. По-видимому, любитель «дышать воздухом» через подштанники «старпёров типа Пугачёвой, Макаревича или Гребенщикова», он рад, что уехала «значительная часть» работников культуры, оппозиционно настроенная к современному российскому руководству. «Воздух посвежел, ему (Роджерсу) сразу стало легче дышать». «Убрали из продажи убогие книжки русофобов Быкова и Акунина». Нужно бы на площадях разложить костры и показательно сжечь книги этих авторов, как это делалось в одной недалёкой стране в первой половине 20-го века.

Сергей Лепехов

Весь "рост", по Роджерсу - в "товарообороте" с Китаем: т.е. мы им ресурсы, они нам - готовые изделия (во многом из этих же наших ресурсов). "Страна, которая вывозит ресурсы и ввозит готовые изделия - есть колония". Ли Якокка. Поменялось только то, что Западу ресурсы отдавали за бесполезные доллары, а Китаю - за одноразовый ширпотреб. То же золото за бусы, только бусы другие...