"Лужники" преобразятся: Бирюков анонсировал масштабное благоустройство

Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил о начале благоустройства "Лужников". Благоустройство включает модернизацию площади и причала, установку эффективного освещения и посадку новых деревьев, чтобы превратить комплекс в современное пространство для спорта и отдыха.