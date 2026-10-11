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В польском Ярославе прошла акция против миграции и сотрудничества с Украиной

В польском Ярославе прошла акция против миграции и сотрудничества с Украиной

Сотни человек вышли на протест в польском городе Ярославе, выступив за ужесточение миграционной политики и против соглашения о сотрудничестве с украинским городом Сколе после убийства священника, в котором подозревают гражданина Украины.

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