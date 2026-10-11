В польском Ярославе прошла акция против миграции и сотрудничества с Украиной

Сотни человек вышли на протест в польском городе Ярославе, выступив за ужесточение миграционной политики и против соглашения о сотрудничестве с украинским городом Сколе после убийства священника, в котором подозревают гражданина Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛС США выступают за ...
- СТ Знак «уважения». ...
- Возможен ли импич...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым