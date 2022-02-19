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«Править нами собираются вечно», – Андрей Макаревич раскритиковал российскую власть и заявил, что ему тяжело жить в России

«Править нами собираются вечно», – Андрей Макаревич раскритиковал российскую власть и заявил, что ему тяжело жить в России

Андрей Макаревич давно прославился своими  резкими высказываниями на политические темы. На этот раз 68-летний лидер рок-группы «Машина времени» высказался о тяжёлой жизни в России.

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