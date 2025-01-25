Моделирование показало, что зарождение жизни было возможно уже в очень ранн...

Моделирование показало, что зарождение жизни было возможно уже в очень ранней ВселеннойЕсли кто-то воспринимает библейскую легенду о Всемирном потопе как литературное преувеличение, то учёные пошли дальше и вычислили, что вода во Вселенной была в избытке уже через 100–200 млн лет после Большого взрыва.