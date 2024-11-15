13-й пенсия каждый год реальна? Комментарий из Госдумы

В Государственной думе оценили шансы россиян на получение 13-й пенсии каждый год. Осенью текущего года фракция социалистов в нижней палате парламента призвала принять законопроект о ежегодной 13-й пенсии в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии