Экс-редактора Первого канала Овсянникову приговорили к 8,5 годам тюрьмы

Пикет на Софийской набережной откликнулся Марине Овсянниковой тюремным сроком.Басманный суд признал виновной и заочно приговорил к 8,5 годам колонии бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову по делу о распространении фейков в отношении Вооруженных сил России.