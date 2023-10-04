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Экс-редактора Первого канала Овсянникову приговорили к 8,5 годам тюрьмы

Экс-редактора Первого канала Овсянникову приговорили к 8,5 годам тюрьмы

Пикет на Софийской набережной откликнулся Марине Овсянниковой тюремным сроком.Басманный суд признал виновной и заочно приговорил к 8,5 годам колонии бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову по делу о распространении фейков в отношении Вооруженных сил России.

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