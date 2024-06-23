Необычные десерты из замороженных ягод

Наверняка в холодильнике любого дачника припасена на зиму парочка килограммов ягод: вишни, клубники, малины, смородины… Традиционные компоты, кисели и чай с малиной в зимние дни — это, бесспорно, вкусно и очень полезно.
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