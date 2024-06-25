Чем ответит Россия за погибших детей на пляже Севастополя. Нам терять больше нечего. Есть конкретная цель с точным адресом
Интересная жизнь с Vera Star
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Фото: sputniknews.ru
Только нелюди могли в светлый праздник Троицы сотворить такое.
Комментарии
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Пока не возьмём черноморское побережье Одессы и Николаева будут продолжаться обстрелы ракетами.
Уже надоело и стало просто противно смотреть на это сюсюканье нашего МО ... Наших солдат, гражданских, женщин, детей эти укро-нелюди, америкосы и бриты спокойно и цинично убивают уже внутри России, а наши всё сопли жуют и боятся собственной тени - а вдруг чего-то не то скажут о нас на западе ... Когда наконец-то мы избавимся от этого плебейства и низкопоклонства перед "дерьмократическим" западом ???
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