Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Чем ответит Россия за погибших детей на пляже Севастополя. Нам терять больше нечего. Есть конкретная цель с точным адресом

Интересная жизнь с Vera Star ли Фото: sputniknews.ru Только нелюди могли в светлый праздник Троицы сотворить такое.

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Комментарии
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Игорь Савин
Пока не возьмём черноморское побережье Одессы и Николаева будут продолжаться обстрелы ракетами.
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14 час.
Владимир Карпов
Уже надоело и стало просто противно смотреть на это сюсюканье нашего МО ... Наших солдат, гражданских, женщин, детей эти укро-нелюди, америкосы и бриты спокойно и цинично убивают уже внутри России, а наши всё сопли жуют и боятся собственной тени - а вдруг чего-то не то скажут о нас на западе ... Когда наконец-то мы избавимся от этого плебейства и низкопоклонства перед &quot;дерьмократическим&quot; западом ???
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2 час.

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