Чем ответит Россия за погибших детей на пляже Севастополя. Нам терять больше нечего. Есть конкретная цель с точным адресом

Владимир Карпов

Уже надоело и стало просто противно смотреть на это сюсюканье нашего МО ... Наших солдат, гражданских, женщин, детей эти укро-нелюди, америкосы и бриты спокойно и цинично убивают уже внутри России, а наши всё сопли жуют и боятся собственной тени - а вдруг чего-то не то скажут о нас на западе ... Когда наконец-то мы избавимся от этого плебейства и низкопоклонства перед "дерьмократическим" западом ???