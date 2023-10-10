Акции «Сбера» незначительно снижаются в цене после публикации отчетности

Российский рынок открыл торги во вторник, 10 октября, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии снижается на 0,03%, до 3172,91 пункта, индекс РТС теряет 0,54%, до 1001,49 пункта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии