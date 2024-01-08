Владельцы сбежали. После ЧП в котельной Подольска возбуждено уголовное дело

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что котельная в Подольске, на которой недавно произошла серьёзная авария, оставившая часть города без тепла в сильные морозы, находится в введении частников.
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