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Кто и зачем разрешил высланным таджикам и узбекам вернуться в Россию

Кто и зачем разрешил высланным таджикам и узбекам вернуться в Россию

«Грабь, воруй, убивай снова. Триста тысяч выдворенных из страны мигрантов получили амнистию и могут вернуться в Россию» — уже несколько дней граждане обсуждают неофициальную информацию о миграционной амнистии для граждан Таджикистана и Узбекистана.

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