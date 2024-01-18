Credit Agricole: Отказ от доллара в пользу криптовалют не имеет под собой оснований

Банковский гигант Credit Agricole высказал мнение, что прогнозы о предстоящей дедолларизации мировой экономики обусловленной увеличением использования инструментов цифровых активов на рынке, являются преждевременными.
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