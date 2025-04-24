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Министра экологии РФ попросили решить проблему инвазивных растений

Министра экологии РФ попросили решить проблему инвазивных растений

Российское экологическое общество обратилось к министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову с предложением включить в задачи государственной экологической политики неотложные меры по борьбе с инвазивным видом Acer negundo (клен ясенелистый).

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