Министра экологии РФ попросили решить проблему инвазивных растений

Российское экологическое общество обратилось к министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову с предложением включить в задачи государственной экологической политики неотложные меры по борьбе с инвазивным видом Acer negundo (клен ясенелистый).
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