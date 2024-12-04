Съел беляш и сыт. А ведь и правда, привычка съесть пирожок с чаем прочно закрепилась в советском обществе.
Уличная еда, покорившая сердца многих граждан Советского Союза. Что мы знаем про беляш
Комментарии
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Ирина Быкова
А что же у самой беляши без отверстий?
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13 час.
Ингерман Ланская
душечка, речь в статье о "Уличная еда, пок...". или вам печатный текст сложно осмыслить? .... а в совдепии то, что предлагали на улице часто было ооочень низкого качества и неизвестно из чего сделанное
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13 час.
Ингерман Ланская
потому что , представлены не беляши, пирожки с мясом, а это разная выпечка... да и состав теста уж больно савейский -нет ни молока, ни яйца, ни масла.. вместо этого маргарин...
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13 час.
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