Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

132 264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей алистратов
    желатин вобще никчему. просто надо еще варить пару ножек свинных.Холодец варю "лен...
  • Татьяна Горюнова
    Да, молодец мужик, у меня муж готовить вообще не умеет, а холодец очень любит, поэтому респект. А насчёт правильно ил...Холодец варю "лен...
  • Вера Федорова
    В рульке достаточно мяса, а вот ножки свиные или говяжьи добавить можно (я их потом вынимаю шумовкой и не разделываю-...Холодец варю "лен...

Уличная еда, покорившая сердца многих граждан Советского Союза. Что мы знаем про беляш

Уличная еда, покорившая сердца многих граждан Советского Союза. Что мы знаем про беляш

Съел беляш и сыт. А ведь и правда, привычка съесть пирожок с чаем прочно закрепилась в советском обществе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Быкова
А что же у самой беляши без отверстий?
Ответить
13 час.
Ингерман Ланская
душечка, речь в статье о &quot;Уличная еда, пок...&quot;. или вам печатный текст сложно осмыслить? .... а в совдепии то, что предлагали на улице часто было ооочень низкого качества и неизвестно из чего сделанное
Ответить
13 час.
Ингерман Ланская
потому что , представлены не беляши, пирожки с мясом, а это разная выпечка... да и состав теста уж больно савейский -нет ни молока, ни яйца, ни масла.. вместо этого маргарин...
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх