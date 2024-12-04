Уличная еда, покорившая сердца многих граждан Советского Союза. Что мы знаем про беляш

Ирина Быкова А что же у самой беляши без отверстий?

Ингерман Ланская душечка, речь в статье о "Уличная еда, пок...". или вам печатный текст сложно осмыслить? .... а в совдепии то, что предлагали на улице часто было ооочень низкого качества и неизвестно из чего сделанное