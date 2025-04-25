В Николаевской области приступили к выращиванию «порохового» хлопка на «демо-полях» На Николаевщине выделили около трех гектаров земли под хлопчатник.
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В Николаевской области приступили к выращиванию «порохового» хлопка на «демо-полях» На Николаевщине выделили около трех гектаров земли под хлопчатник.
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