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Закон, порядок, государство

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В Саратове полицейскими завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, занимавшихся сбытом наркотических средств

В январе 2025 года оперативниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков городского управления полиции по подозрению в организации и участии в незаконном бизнесе были задержаны двое саратовцев.

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