Владимир Рогов: БПЛА - опасность для освобождённой части Запорожской области и всего Приазовья

БПЛА - опасность для освобождённой части Запорожской области и всего ПриазовьяБольшое количество (многие десятки) реактивных вражеских БпЛА с временно оккупированной нацистами части Запорожской области через Токмак и Бердянский район в направлении Азовского моря.
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